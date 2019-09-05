استقالة موفد ترمب للشرق الاوسط جايسون غرينبلات









اسماء السيد - واشنطن: اعلن جايسون غرينبلات، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترمب المكلف اعداد خطة سلام لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، استقالته الخميس.

وكتب الرئيس الاميركي على تويتر "بعد نحو ثلاثة اعوام في ادارتي، سيغادر جايسون غرينبلات للانضمام الى القطاع الخاص. كان جايسون شخصا وفيا وصديقا كبيرا ومحاميا رائعا. لن ننسى إخلاصه لاسرائيل وسعيه الى السلام بين اسرائيل والفلسطينيين".

وقال غرينبلات الذي كانت صفته الرسمية "الممثل الخاص للمفاوضات الدولية" في بيان إن عمله في البيت الابيض كان "امتيازا"، واضاف في تغريدة "انا ممتن فعلا للعمل على محاولة تحسين حياة ملايين الاسرائيليين والفلسطينيين وآخرين".

والى جانب جاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره، تولى غرينبلات اقتراح خطط لوضع حد للنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين في موازاة وعد ترمب بان ينجح حيث اخفقت إدارات اميركية سابقة.

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ونهاية آب/اغسطس، اعلن غرينبلات أن خطة السلام لتسوية النزاع التي بقيت طي الكتمان لنحو عامين ونصف عام وارجىء اعلانها مرارا، لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية في اسرائيل المقررة في 17 ايلول/سبتمبر.

في المقابل، اعلن الجانب الاقتصادي منها في حزيران/يونيو ونص على خمسين مليار دولار من الاستثمارات الدولية في الاراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشرة اعوام. لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا الخطة الاميركية على خلفية استمرار القطيعة مع ادارة ترمب التي اعترفت بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقبل وصول ترمب الى البيت الابيض نهاية 2016، كان غرينبلات مستشاره القانوني داخل منظمة ترمب لنحو عشرين عاما.

ويعتبر غرينبلات قريبا جدا من اسرائيل، واثار غضب الدبلوماسيين الاوروبيين في الامم المتحدة في تموز/يوليو حين اعتبر أن "السلام الدائم والشامل (في الشرق الاوسط) لن يصنعه القانون الدولي او قرارات مكتوبة غير واضحة".

