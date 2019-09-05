بوتين يدعو المتظاهرين ضد سياساته الى احترام القانون









اسماء السيد - فلاديفوستوك: اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن نزول شبان الى الشوارع في روسيا للتظاهر أمر "إيجابي" شرط احترامهم للقوانين.

وقال بوتين الذي يواجه حركة اعتراض على سياساته دفعت السلطات الى اعتقال آلاف الأشخاص هذا الصيف "أعتقد أنه يحق لهم التظاهر. وقد يؤدي ذلك أحيانا الى نتائج إيجابية (...) لأنه قد ينبه السلطات الى ضرورة إيجاد حلول فاعلة للمشاكل".

وتابع في مؤتمر صحافي عقده مع رئيسي الحكومتين الهندية واليابانية خلال مشاركتهم معا في مندى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي "أنا واثق بأن غالبيتهم تحركهم دوافع إيجابية ويريدون للبلاد أن تتطور في الإتجاه الصحيح"، مضيفا "لكن من الضروري أن يجري كل شيء تحت سقف القانون".

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وتشهد العاصمة موسكو منذ منتصف تموز/يوليو تظاهرات كل عطلة نهاية اسبوع احتجاجا على عدم قبول ترشيحات معارضين لانتخابات محلية في موسكو مقررة في الثامن من ايلول/سبتمبر.

وألقت قوات الأمن الروسية القبض على نحو 2700 شخص خلال هذه التظاهرات التي لم تحصل على ترخيصات رسمية.

وبدأت هذا الاسبوع محاكمة نحو 15 متظاهرا بتهمة التورط بتجاوزات جنائية خلال التظاهرات. لكن الاتهامات عادت وسحبت أو خففت وصدرت أحكام بحق أربعة اشخاص فقط دينوا بارتكاب أعمال عنف استهدفت عناصر الشرطة وحكم عليهم بالسجن ما بين سنتين وثلاث سنوات ونصف سنة.

واعتبرت هذه التظاهرات اوسع حركة اعتراض على حكم بوتين منذ بدء ولايته الرئاسية الاخيرة عام 2012.