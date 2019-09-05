موسكو: الطائرات المسيرة التي تستهدف المنشآت الروسية في سوريا مطورة من الغرب

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قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرامولوتوف، اليوم الخميس، إن الطائرات المسيرة التي يستخدمها المسلحون لقصف المنشآت الروسية في سوريا ليست مصنعة يدويا، وأنها مطورة من الغرب.

وأضاف نائب وزير الخارجية- في المؤتمر الدولي الثاني بعنوان «مكافحة الإمداد غير المشروع بالأسلحة لمكافحة الإرهاب الدولي» في موسكو- إن «وزارة الخارجية تدرس بجدية مشكلة استخدام المركبات الجوية غير المأهولة من قِبل الإرهابيين، والتي تُستخدم حتى ضد المسؤولين، ولها نطاق عالمي».

واوضح سيرامولوتوف، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: «نسجل بانتظام الاستخدام المكثف لهذه التقنية لتنظيم الهجمات على القواعد الروسية في سوريا»، لافتا إلى أن «بنية الطائرات المسيرة ليست مصنعة يدويا، ويلاحظ الخبراء أنه يتم استخدام تجارب الخبراء الغربيين في هذا المجال».

وتابع نائب وزير الخارجية أن «موسكو تعتبر أنه من الضروري إقامة تعاون في هذا الصدد مع جميع الشركاء على مسار مكافحة الإرهاب، وتطوير تدابير مضادة ذات طابع قانوني وتكنولوجي دولي».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون قد تم تدميرهما في الثالث من أغسطس الماضي بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.