شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامى رمضان : قرار الحكومة استبدال التوك توك ينقذنا من الفوضى والسلبيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن إعلان الحكومة بدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات مينى فان آمنة ومُرخصة، قرار هام وصائب، خاصة أن التوك توك ظاهرة وجدت في الحياة العملية لها سلبيات كثيرة بالإضافة إلى أنه لا يتناسب وجوده في ظل التطور الحضاري المشهود الآن.

وقال النائب سامى رمضان، إن التوك توك تم اتخاذه كثيرا كوسيلة من وسائل العمل لكن اتخذه البعض وسيلة لأغراض أخرى وارتكاب الكثير من الحوادث الاجرامية وأصبح يمثل عبئا كبيرا على الطرق وارتباك حالة المرور ولا يساعد على تنظيم المرور وكذلك عدم الالتزام بتعليمات المرور.

وتابع عضو مجلس النواب: مع انتشار تلك الظاهرة وما يصاحبها من مخالفات كثيرة فلابد من وضع حد لها وذلك بإيجاد البديل حتى تنتهي هذه الظاهرة غير الأمنة.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.