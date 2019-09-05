شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بدير عبد العزيز: نشهد تطورات كبيرة فى ملف التعدى على أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدير عبد العزيز، إن الدولة تبذل مزيد من الجهود للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة فى مختلف المحافظات، وهناك تضافر للجهود من كافة المؤسسات لتحقيق ذلك، والتصدى للظاهرة التى تفشت بعد أحداث يناير2011.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف التعدى على أراضى الدولة من أبرز الملفات التى ستحظى بمزيد من الاهتمام خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك من خلال طلب حصر شامل ودقيق لكافة الأراضى التابعة للدولة فى مختلف المحافظات وشهدت تعدى، وحالات الغزالة التى تمت فى الآونة الأخيرة، وبحث كيفية الاستفادة من هذه الأراضى.

وطالب عضو مجلس النواب، بوقف التعدى على أراضى تابعة لوزارة الآثار بمحافظة كفر الشيخ، موضحا بأن الآثار لديها مساحات أراضى شاسعة فى عدد من المناطق، وحين التواصل معها بشأن التنقيب فيها على الآثار للاستفادة منها لم يتم حسم الأمر، ونتيجة ذلك هناك تعديات على الأراضى، ولم تستفيد الدولة منها سواء بالتنقيب واستخراج الآثار، او الاستفادة بالأرض فى حال اكتشاف عدم وجود قطع أثرية بها.

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