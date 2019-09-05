بدءًا من العام الدراسي الجديد.. حظر بيع "الشيت" للطلاب بجامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

اجتمع مجلس العمداء بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2019.

وخلال المجلس تابع رئيس الجامعة مع عمداء الكليات عددًا من المحاور المتعلقة بالعام الدراسي الجديد والذي سوف ينطلق يوم 22 سبتمبر الجاري، وتستقبل فيه الجامعة 58 ألف طالبًا وطالبة.

وشدد رئيس الجامعة على منع الشيت وبدائله والتي يتم وضعها داخل الكتب لإجبار الطلاب على شرائها، داعيًا مجلس الجامعة المقبل إلى إقرار المنع بدءًا من العام الدراسي الجديد.

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كما ناقش المجلس إمكانية تداول يوم السبت كـ "إجازة" بين 4 كليات ذات الكثافة وهي (التربية، الآداب، التجارة، الحقوق)، وتبديل ذلك اليوم بيوم أخر وهو الخميس، على أن يتم منح كليتين منهما إجازة الخميس، والأخرتين إجازة السبت، للتخفيف على المدرجات والفصول بالكليات المختلفة، وذلك بتوزيع الجدول على كافة أيام الأسبوع.

وأكد رئيس جامعة سوهاج أنه تم الاتفاق على ضرورة الالتزام بمواصفات الكتاب الجامعي وأسعاره، وانتظام المحاضرات منذ الأسبوع الأول من العام الدراسي.

وفي نهاية مناقشات المجلس تم منع الإجازات والانتدابات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مستهل العام الدراسي، ومراجعة الأمور المتعلقة بالنقل والمواصلات من وإلى الجامعة الجديدة بـ"الكوامل".