الدفاع الروسية: الجيش يتسلم 423 مروحية حتى عام 2027

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية ستتسلم 423 مروحية حتى عام 2027.

وأضاف شويجو وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن مجمع الصناعات الحربية الروسية

يجب أن ينتج في الفترة ما بين عام (2018 إلى 2027) نحو 423 مروحية حديثة.أشار إلى أن تلك المروحيات تتضمن 96 مروحية ضاربة من طراز "مي-28 إن إم"، لافتا إلى أن وزارة الدفاع تسلمت 42 مروحية من أصل 60 ينبغي تسليمها العام الجاري.وأعلن وزير الدفاع الروسي، أبريل الماضي، أن وزارته تسلمت بموجب برنامج التسليح 31 مروحية من طراز "مي-28"، "مي-35"، مي-8".