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السفير السعودي يزور الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب

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زار السفير عصام عابد الثقفي، سفير المملكة العربية بجاكرتا، اليوم الخميس، الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب الذي تشارك به الهيئة العامة للكتاب.

وأوضحت هيئة الكتاب - في بيان

لها اليوم الخميس - أنه كان في استقبال السفير عصام عابد، الدكتور محمد الفقي رئيس قطاع التسويق بالهيئة.
وأشاد السفير السعودي بالجناح المصري بما فيه من مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا صاحبة ريادة في الأدب والثقافة والفكر.
جدير بالذكر أن معرض إندونيسيا الدولي للكتاب، افتتح فعاليته أمس بمشاركة 14 دولة ويستمر حتى 8 سبتمبر الحالي.
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