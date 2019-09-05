يزور وزير الخارجية الماليزي "سيف الدين عبد الله" الصين خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الجاري. الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - في تصريح اليوم الخميس - إن زيارة عبد الله تأتي بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي". في تصريح اليوم الخميس - إن زيارة عبد الله تأتي بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية ماليزيا يزورالصين الإثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.