بعد تدمير الباهاما ... الإعصار دوريان في طريقه للساحل الأمريكي

ترك الإعصار دوريان أجزاء من جزر البهاما تبدو كما لو كانت تعرضت لقصف عنيف وعاود اكتساب قوة مع اتجاهه نحو الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي حيث من المحتمل أن يصل إلى البر في ساوث كارولاينا في وقت لاحق يوم الخميس.

وقالت الأمم المتحدة إن 70 ألف شخص في الباهاما يحتاجون إغاثة إنسانية عاجلة بعد الإعصار الذي يعد أكثر الأعاصير تدميرا في تلك المنطقة على الإطلاق.

وأعلنت شركة إكينور النرويجية للنفط أنها اكتشفت تسربا على الأرض أمام الصهاريج في مرفأ التخزين التابع لها في الباهاما والذي تعرض لأضرار لكن لم يتضح حجم التسرب ولم تُرصد أي بقعة نفطية في البحر.

وأظهرت لقطات مصورة جوا في جزر أباكو الأكثر تضررا في شمال الباهاما دمارا واسع النطاق حيث تعرض الميناء ومتاجر

وأماكن عمل ومستشفى ومهابط الطائرات للدمار أو تحطمت إلى أجزاء وهو ما يعرقل جهود الإنقاذ.

وأسفر الإعصار دوريان، أحد أقوى العواصف في منطقة الكاريبي وينتمي للفئة الخامسة، عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في الباهاما.

وقال رئيس الوزراء هوبرت مينيس خلال مؤتمر صحفي إن السلطات تتوقع زيادة العدد حيث تكشف مياه السيول المنحسرة عن حجم الدمار.

ومع انقطاع الكثير من خدمات الهاتف نشر السكان قوائم بأسماء ذويهم المفقودين على مواقع التواصل.

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وخلف الإعصار دوريان قتيلا في بويرتوريكو قبل أن يضرب جزر الباهاما لمدة يومين مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في ارتفاع الأمواج إلى ما بين 3.7 و5.5

متر في بعض المناطق.

وفي الولايات المتحدة تتأهب ولاية ساوث كارولاينا لأمواج قياسية.وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار اكتسب قوة وتحول إلى عاصفة من الفئة الثالثة في وقت متأخر يوم الأربعاء بعد مروره محملا برياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة فوق مياه دافئة مما أكسبه قوة.

وأصدر المركز تحذيرا من ارتفاع الأمواج بسبب الإعصار في أنحاء من سواحل جورجيا وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا في منطقة تمتد من نهر سافانا وتصل حتى جنوب فيرجينيا.

وصدرت أوامر بإجلاء أكثر من 2.2 مليون شخص في فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا على الرغم من أن فلوريدا تفادت التعرض مباشرة للإعصار.

وتتواصل جهود الإغاثة الدولية في جزر البهاما حيث قال مسؤولون إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية تقدم المساعدة كما أرسلت جاميكا فرقة عسكرية قوامها 150 فردا لتأمين أماكو والبهاما الكبرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ترسل إمدادات منها مواد كانت مخصصة في الأساس لأي ضحايا محتملين للإعصار دوريان في فلوريدا.