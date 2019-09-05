بوتين يشارك الصين موقفها من الانضمام للمفاوضات الروسية الأمريكية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتفق مع حجج الجانب الصيني بخصوص ضرورة انضمامها إلى المفاوضات الروسية –الأمريكية حول تقليص القدرات النووية.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي -حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- : "إننا ننطلق من أن الأدوات المتوفرة قد أصبحت اليوم حقيقة مقتصرة على وثيقة واحدة فقط وهي معاهدة ستارت – 3، التي تتعلق بالحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، وتم عقد هذه المعاهدة بين روسيا

والولايات المتحدة الأمريكية، والآن أعلنت الولايات المتحدة خيارا آخر إذ أنها ترغب في إشراك الصين الشعبية إلى هذا العمل المشترك".وتابع الرئيس الروسي "إلا أن الصين قد ردت عليها بحجج وأدلة معقولة بما فيه الكفاية، مؤكدة أن قدرة الصين النووية تقل كثيرا عن القدرتين النوويتين الروسية والأمريكية، ولذلك ليس من المفهوم بالنسبة لها، ما يجب عليهم أن تقوم بتقليصه إذا كانت الأسلحة الحاملة للرؤوس النووية والرؤوس النووية المدمرة ذاتها التي تمتلكها الصين تقل عددا عما تمتلكه روسيا والولايات المتحدة الأميركية، وهذا موقف منطقي بما فيه الكفاية."وتم التوقيع على معاهدة "ستارت – 3" في 8 أبريل عام 2010 لمدة 10 أعوام، وأصبحت هذه المعاهدة سارية المفعول يوم 5فبراير عام 2011، وتبقى "ستارت" الاتفاق الثنائي الوحيد الفعال بين واشنطن وموسكو في مجال الأسلحة النووية، وينص على أن يبقى عدد أسلحة الترسانتين النوويتين للبلدين أدنى مما كان عليه في الحرب الباردة، وتنتهي مدة سريانه في عام 2021.