المغرب يفكك خلية إرهابية لداعش ويعتقل عناصرها

أعلنت السلطات في المغرب، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي وتوقيف خمسة من عناصرها في مدينتين.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن الموقوفين، الذين تراوح أعمارهم بين 27 و41 عاماً، خططوا للالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي في منطقة الساحل والصحراء "قبل أن يقرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة" في المغرب.

وضبطت معدات إلكترونية وأسلحة بيضاء أثناء عمليات أمنية نفذت في مدينتي بركان والناظور، بحسب المصدر ذاته.

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وكان حكم في يوليو الماضي بالإعدام على ثلاثة مغاربة دينوا باغتيال سائحتين في ديسمبر 2018 في جبال الأطلس الكبير (جنوب).

وكان الثلاثة أعضاء في مجموعة متطرفة ويجتمعون منذ سنوات في مراكش ولم يتم رصدهم قبل فعلتهم.

كما حكم على 21 آخرين في المجموعة بأحكام بالسجن بعضها لمدى الحياة. وبدأ النظر في القضية أمام الاستئناف الأسبوع الماضي.

ويعلن المغرب، من حين لآخر، تفكيك خلايا إرهابية تخطط لعمليات.