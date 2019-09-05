بعد الباهاما.. "دوريان" يكتسب قوة في طريقه إلى الولايات المتحدة

عاود الإعصار "دوريان" اكتساب القوة مع اتجاهه نحو ساحل الولايات المتحدة على المحيط الأطلسي حيث من المحتمل أن يصل إلى البر في ولاية كارولاينا الجنوبية في وقت لاحق اليوم الخميس وذلك بعد أن خلف دماراً هائلاً في جزر الباهاما.

وتتأهب ولاية كارولاينا الجنوبية لأمواج قياسية، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يتحرك الإعصار "دوريان" بالقرب من أو فوق ساحل كارولاينا الجنوبية في وقت لاحق اليوم الخميس ثم نحو جارتها كارولاينا الشمالية خلال الليل.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار اكتسب قوة وتحول إلى عاصفة من الفئة الثالثة، في وقت متأخر أمس الأربعاء، بعد مروره محملاً برياح بلغت سرعتها 185 كيلومتراً في الساعة فوق مياه دافئة مما أكسبه قوة.

وأصدر المركز تحذيراً من ارتفاع الأمواج بسبب الإعصار في أنحاء من سواحل جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية في منطقة تمتد من نهر سافانا وتصل حتى جنوب ولاية فيرجينيا.

وصدرت أوامر بإجلاء أكثر من 2.2 مليون شخص في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية على الرغم من أن فلوريدا تفادت التعرض مباشرة للإعصار.

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وتتواصل جهود الإغاثة الدولية في جزر البهاما حيث قال مسؤولون إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية تقدم المساعدة. كما أرسلت جاميكا فرقة عسكرية قوامها 150 فرداً.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ترسل إمدادات منها مواد كانت مخصصة في الأساس لأي ضحايا محتملين للإعصار "دوريان" في فلوريدا.

وقالت الأمم المتحدة إن 70 ألف شخص في الباهاما يحتاجون إغاثة إنسانية عاجلة بعد الإعصار الذي يعد أكثر الأعاصير تدميراً في تلك المنطقة على الإطلاق.

وأسفر الإعصار دوريان، الذي ينتمي للفئة الخامسة، عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في الباهاما.

وقال رئيس الوزراء هوبرت مينيس، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات تتوقع زيادة العدد حيث تكشف مياه السيول المنحسرة عن حجم الدمار.

ومع انقطاع الكثير من خدمات الهاتف، نشر السكان قوائم بأسماء ذويهم المفقودين على مواقع التواصل.