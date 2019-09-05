الحكومة الإيطالية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية رسمياً

أدّت الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة، المدعومة من جانب حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط، اليمين الدستورية اليوم الخميس.

وقد أجريت مراسم أداء اليمين في القصر الرئاسي، مقر الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "أتعهد بأن أكون مخلصاً للجمهورية وأن احترم دستورها وقوانينها وأن أؤدي واجباتي من أجل مصلحة البلاد فقط".

كما أدى نفس القسم الوزراء الـ21 بالحكومة.

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ومن المقرر أن تعقد الآن الحكومة اجتماعها الأول. ومن المتوقع أن يكون أحد أول قرارات الحكومة الجديدة تعيين رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني ممثلاً لإيطاليا بالمفوضية الأوروبية الجديدة.

ومن المقرر أن تخضع الحكومة لتصويت بالثقة في البرلمان الأسبوع القادم، يوم الإثنين في مجلس النواب ويوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ.