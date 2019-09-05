السعودية تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن معالي السفير عبدالله بن يحيى المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في كلمة المملكة التي ألقاها أمام "لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" بالأمم المتحدة في نيويورك، قوله إن تقارير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فضلاً عن تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية.

وقال المعلمي: " نتابع بقلق التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية؛ نتيجة إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات الاستيطانية التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وتعطل الجهود الهادفة لإحلال السلام عبر بناء المستوطنات على أرض فلسطين المحتلة، وتوسيع القائم منها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهويد مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن مواصلتها للخروقات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني، والأخلاقي".

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وأكد معاليه أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، التي تعطيها اهتماماً بالغاً.. لافتاً إلى أن الفترات الماضية شهدت نشاطاً سياسياً ودبلوماسياً مكثفاً من المملكة لدعم الفلسطينيين في كل المناسبات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.