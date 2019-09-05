مقتل وإصابة 52 شخصاً في انفجار هز كابول.. وطالبان تعلن مسؤوليتها

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الخميس، عن مقتل 10 مدنيين على الأقل في تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش بالقرب من مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كابول، وكانت حركة طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، إن الانفجار وقع نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي( 05:30 بتوقيت جرينتش).

وأضاف المتحدث، إن ما لايقل عن 42 شخصاً أصيبوا في التفجير الذي تسببت فيه حافلة صغيرة مفخخة.

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وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إنه تم استهدف منشأه تابعة لوكالة الاستخبارات الأفغانية، مضيفاً أن التفجير وقع أثناء مرور قافلة للقوات الأجنبية في المنطقة.