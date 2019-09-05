كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المالكي": تقرير الخبراء الدوليين والإقليميين باليمن يفتقد للموضوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث بإسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن يفتقد للموضوعية والحيادية، وجاء مستندا على افتراضات لوقائع وادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة

وأكد "المالكي"، التزامه بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ونوه التحالف استمراره في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم بتحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة

وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات

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