كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية تؤكد انحراف مروحية من طراز "مي-8" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انحراف إحدى المروحيات من طراز "مي-8" أثناء الإقلاع بسبب تلف في أحد حوامل العجلات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الخامس من سبتمبر انقلبت مروحية من طراز مي-8 على مدرج الإقلاع، في منطقة ساراتوف. وقد تمكن طاقم المروحية من مغادرتها ولم يصب بأذى، ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة".

Advertisements

وأضاف البيان: "وفقا للتقارير من مكان الحادث، فإن سبب الحادث هو تلف في أحد حوامل عجلات المروحية".

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تابعة للقوات المسلحة الروسية تعمل على توضيح جميع ملابسات الحادث الذي وقع في المطار.

يذكر أيضا أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تحطم "سو_25" أو بي" الهجومية، خلال تحليق تدريبي، في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا.