كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون ونتنياهو يتفقان على ضرورة منع إيران امتلاك النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، على الحاجة للحوار والحلول الدبلوماسية بشأن إيران.

واتفق جونسون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

ويذكر أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ممارسة مزيد من "الضغط" على إيران غداة إعلانها تقليصا جديدا في التزاماتها النووية.