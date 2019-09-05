كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريفيث": ندعم محادثات جدة بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكتب "بن بريك"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكر السعودية هو شكر للإمارات، وشكر الإمارات هو شكر للسعودية، نشكر السعودية والإمارات وكل رجالهم الذين يعملون مواصلين الليل بالنهار منذ انطلاقة عاصفة الحزم وتحملوا كل الصعاب إخلاصًا لله وقياما ووفاء بالمهام المُوكَلة من القيادتين الرشيدتين".

ووصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، مدينة جدة، أمس، بناء على دعوة وزارة الخارجية.

وأكد الزبيدي على أن "المجلس الانتقالي الجنوبي على استعداد للمشاركة بشكل بناء في عملية تفاوض تنهي الأزمة وتحل القضية الجنوبية".

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كما شدد على التزام المجلس بدعوة السعودية للحوار التي أشار إليها بيان مجلس الأمن، انطلاقا من "مسؤولية المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة، وكذلك إيمانا بحرص الرياض على الشعب اليمني".

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، إن رئيس المجلس والوفد المرافق له من أعضاء هيئة الرئاسة، وصلوا مدينة جدة؛ استجابة لدعوة وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي وصول وفد "الانتقالي"، من أجل التشاور مع الحكومة اليمنية بوساطة سعودية؛ لإنهاء أزمة جنوبي اليمن.

وفي وقتٍ سابق، دعت المملكة العربية السعودية المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، إلى الحوار لحل أزمة جنوب اليمن، ووقف التصعيد هناك.

وأبدى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ثقته وتفاؤله بشأن نجاح اجتماع جدة الذي يجمع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر"، الأربعاء: "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي".