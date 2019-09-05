خديجة بن قنة: ليس هناك أبشع من أن تستقوي دولة على امرأة وتهمة الإجهاض أُلصِقت بهاجر…قصتها امتداد لقضية بوعشرين

تجاوز التفاعل مع قضية اعتقال الصحافية، هاجر الريسوني، حدود الوطن، بعد أن انطلقت حملة تضامن دولية، ومطالبات بإطلاق سراحها.

وفي ذات السياق، انتقدت الإعلامية الجزائرية في قناة الجزيرة القطرية، خديجة بن قنة، اليوم الخميس، “إلصاق تهمة الإجهاض” بهاجر الريسوني.

وكتبت بن قنة تدوينة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، والتي يتابعها عشرة ملايين شخص، إنه “ليس ثمة أشنع، وأبشع من أن تستقويَ دولة بمفاصلها، وعضلاتها العريضة على امرأة عزلاء، إلا من سلاح الكلمة، والقلم”، معتبرة أنه “خطير ما تتعرض له الصحافية المغربية، هاجر الريسوني، التي أُلصقت بها تهمة الإجهاض، على الرغم من أن تقريرا طبيا، رسميا، صادرا عن مستشفى ابن سينا برّأها من ذلك”.

وانتقدت بن قنة استمرار اعتقال هاجر، وقالت: “وتستمر السلطات المغربية في اعتقال هاجر أسبوعين قبل موعد زفافها في تحدٍّ لا مبرر له، سوى كتم، وإجهاض الكلمة الحرة”، واصفة قصة هاجر بالامتداد لقصة الصحافي توفيق بوعشرين، إذ قالت إن “قصة أخرى تذكّرنا بقصة الزميل المغربي توفيق بوعشرين صاحب القلم الجريء في مواجهة السلطة، والذي غُيِّب في السجون بعقوبة 12 عاما سجنا بتهمة التحرش”.