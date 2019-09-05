السلطات المصرية تعتقل نجلي مرسي وتعرقل تسليم جثة شقيقهما المتوفي

أقدمت السلطات المصرية على اعتقال اثنين من أبناء الرئيس الراحل محمد مرسي، وذلك بعد ساعات من وفاة شقيقهما الأصغر إثر نوبة قلبية.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن حادث الاعتقال جرى تزامنا مع عرقلة السلطات إجراءات تسليم جثمان الإبن الثالث عبدالله مرسي.

وكانت مصادر إعلامية قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، وفاة “عبد الله محمد مرسي”، بمستشفى الواحة بحدايق الأهرام في محافظة الجيزة، عن عمر يناهز 24 عاما.

وجاءت وفاة عبد الله بعد 80 يوما من رحيل أبيه أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وفي وقت سابق قال أحمد مرسي الشقيق الأكبر لـ “عبد الله”، إن وفاته جاءت بعد إصابته بتشنجات أثناء قيادته لسيارته وتمكن صديق كان بجواره من إيقافها، ونقل للمستشفى، ولكن عضلة القلب توقفت عن العمل ولم يستطع الأطباء إنقاذه.

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وسبق أن اعتقلت قوات الأمن عبد الله عدة مرات، كان آخرها عام 2018.

وكان نجل الرئيس الراحل محمد مرسي قد شن مؤخرا هجوماً شديداً على عبدالفتاح السيسي، محملا إياه مسؤولية قتل والده.

وكتب الشاب الراحل، في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لا تنسوا أن وزير الداخلية، وتحديداً محمود توفيق ومجدي عبدالغفار، والأمن الوطني والمخابرات العامة والقضاء المصري، وتحديداً شيرين فهمي وشعبان الشامي وأحمد صبري، والنائب العام، شركاء قائد الانقلاب الخائن ومدير مخابراته في قتل الرئيس الشهيد مرسي».

وختم تغريدته: “عند الله نلتقي، وعند الله تجتمع الخصوم”.