بعد طرده أمام فياريال.. بيل يتعرض لعقوبة الإيقاف

أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة انضباطية في حق الويلزي “غاريث بيل”، لاعب ريال مدريد، على خلفية تعرضه للطرد في اللقاء الأخير، الذي حل خلاله “الميرنغي” ضيفا على فياريال.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إنه تم توقيف بيل لمباراة واحدة، ما يعني غيابه عن مواجهة الفريق الملكي لضيفه ليفانتي، على أرضية ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، يوم 14 من الشهر الجاري.

وخرج اللاعب الويلزي مطرودا، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، علما أنه كان وراء إنقاذ فريقه من الهزيمة، بعدما نجح في توقيع هدفين في شباك الغواصات الصفراء، منهيا اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

واستمر “بيل” مع ريال مدريد، على الرغم من تأكيد زيدان على رحيله في الميركاتو الصيفي، الذي أُغلقت أبوابه، الاثنين الماضي.