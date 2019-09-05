بناني: “مشروع الجيش الملكي يهدف لحصد الألقاب بعد 3 مواسم”

قال الطيب بناني، سكرتير فريق الجيش الملكي، إن مشروع النادي الجديد يهدف إلى معانقة الألقاب، بعد مرور ثلاثة أو أربعة مواسم.

وأضاف الطيب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق العسكري أمس الأربعاء، لتقديم مدربه ولاعبيه الجدد، أن مسؤولي الفريق فطنوا لأخطاء الماضي، حيث كان النادي يتعاقد مع أسماء كبيرة من أجل حصد الألقاب سريعا، لكنه فشل في ذلك.

وأكد سكرتير الجيش الملكي، أن السياسة الجديدة للفريق تقوم على انتداب لاعبين شباب متعطشين للتتويجات، على أن يجني النادي ثمار ذلك بعد ثلاث أو أربع سنوات.

من جهته قال عبد الرحيم طاليب، المدرب الجديد للعساكر، إنه فخور بالإشراف على تداريب فريق من حجم الجيش، باعتباره زعيم الكرة المغربية، مشيرا أنه لن يخذل الثقة التي وُضعت فيه من طرف مسؤوليه، وسيعمل جاهدا على عودة الفريق إلى توهجه المعهود.