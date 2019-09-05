تخريب الحافلات الجديدة للعاصمة…الأمن يوقف 3 أشخاص جدد

بعد أيام قليلة على أول اعتداء على الأسطول الجديد لحافلات العاصمة، أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا على النيابة العامة المختصة، مجموعة جديدة من المشتبه في تورطهم في التحريض على إلحاق خسائر بحافلات الرباط.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، إن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية أحالت أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تحريضا صريحا على إلحاق خسائر مادية بأسطول حافلات النقل الحضري الجديدة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية الأبحاث والتحريات التي أعقبت رصد نشرهم لتدوينات عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تتضمن تحريضا صريحا على إلحاق خسائر مادية بحافلات النقل الحضري التي شرعت الشركة المستغلة في تسييرها مؤخرا بمدن الرباط وسلا وتمارة.

وأضاف البلاغ أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي لتحديد دوافع وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة فور انتهـاء فترة الحراسة النظرية.