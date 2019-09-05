أثارت منى الصابر، والدة الفنانة، حلا الترك، وطليقة المنتج البحريني محمد الترك، أخيرا، الجدل بطريقة حديثها عن أبنائها، بعدما فضلوا العيش مع والدهم، واعتبر كثيرون من المهتمين بأخبار المشاهير على مواقع التواصل أنها طريقة غير لائقة.
وقالت طليقة زوج الفنانة المغربية، دنيا باطمة، في بث مباشر على “أنستغرام”، إن الجيل الجديد، جيل آخر زمن، ويتبع مصلحته قبل كل شيء، وذلك في معرض حديثها عن اختيار أبنائها العيش مع والدهم.
وأضافت منى السابر: “يمكن أن يكون الوضع معكوسا، ويختاروا العيش معي، لو كنت أسكن في “فيلا”، وأملك المال، والعديد من الأشياء الأخرى”.
وحكمت المحكمة، أخيرا، بانتقال حضانة أبناء الترك إليه، بعدما كانت بحوزة طليقته، بمبرر “إهمالها لهم”، في حين أن حلا تجاوزت سن الحضانة، واختارت العيش مع والدها بمحض إرادتها.
كانت هذه تفاصيل خبر “طليقة زوج باطمة: أبنائي اختاروا العيش مع والدهم لأنهم “جيل آخر زمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.