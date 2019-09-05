“طليقة زوج باطمة: أبنائي اختاروا العيش مع والدهم لأنهم “جيل آخر زمن

أثارت منى الصابر، والدة الفنانة، حلا الترك، وطليقة المنتج البحريني محمد الترك، أخيرا، الجدل بطريقة حديثها عن أبنائها، بعدما فضلوا العيش مع والدهم، واعتبر كثيرون من المهتمين بأخبار المشاهير على مواقع التواصل أنها طريقة غير لائقة.

وقالت طليقة زوج الفنانة المغربية، دنيا باطمة، في بث مباشر على “أنستغرام”، إن الجيل الجديد، جيل آخر زمن، ويتبع مصلحته قبل كل شيء، وذلك في معرض حديثها عن اختيار أبنائها العيش مع والدهم.

وأضافت منى السابر: “يمكن أن يكون الوضع معكوسا، ويختاروا العيش معي، لو كنت أسكن في “فيلا”، وأملك المال، والعديد من الأشياء الأخرى”.

وحكمت المحكمة، أخيرا، بانتقال حضانة أبناء الترك إليه، بعدما كانت بحوزة طليقته، بمبرر “إهمالها لهم”، في حين أن حلا تجاوزت سن الحضانة، واختارت العيش مع والدها بمحض إرادتها.