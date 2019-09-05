غرينبلات يعتزم الاستقالة من منصبه مبعوثًا خاصا لترامب بالشرق الأوسط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الخميس، عن استقالته من منصبه. ويعتبر غرينبلات أحد أبرز الأشخاص الذين عملوا ضمن فريق مصغّر على صياغة خطة الإدارة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن". وتعتبر استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأميركية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري. تفاصيل أوفى لاحقًا...

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