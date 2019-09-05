كلّيّة "وصول" تنظّم المؤتمر الأوّل للتّسويق الرّقمي بالمجتمع العربيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعقد كليّة "وصول-أكاديميّة الديجيتال" مؤتمرها الأول من نوعه للتّسويق الإلكترونيّ في المجتمع العربيّ، والّذي يضمّ مشاركات لنخبة من المتحدثين من شركات إنترنت تكنولوجيّة عالميّة، أبرزها "جوجل" و"فيسبوك" و"هواوي"، وذلك في قاعات فندق ليوناردو في حيفا، يوم الثّلاثاء بتاريخ 24.9.2019.

وتستمرّ الاستعدادات والتّحضيرات لتنظيم المؤتمر، والّذي يقسم لعدّة جلسات، حيث تتمحور الجلسة الأولى للمؤتمر حول آخر مستجدات التسويق عبر الشبكات الاجتماعية، ويشارك فيها كل من مديرة "بنانير" للتسويق والنمو الرقمي ، رنا عسلي، ومديرة المجتمعات الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، جانيت صليبا، ومستشار المشاريع محليا ودوليا، أديب عوض، ومستشار التّسويق الإستراتيجي، عايد كيال، ويدير الجلسة مؤلف الإعلانات، مختصّ وسائل التّواصل الاجتماعيّة، فراس نعامنة.

فيما تدور الجلسة الثانية حول محور التجارة الرقمية والمجتمع العربي، ويشارك فيها كل من المحاضر والمستشار في مجال التجارة الإلكترونية، رضا عازم، المدير عام والمؤسس لموقع "بكبسة"، تامر إبراهيم، والمؤسس الشريك في كلية "وصول"، نديم ناشف، وتدير الجلسة المستشارة التنظيمية والتسويقية، دنيا مخلوف، وهي أيضًا مرافقة للمشاريع الصغيرة.

وفي الجلسة الثالثة يناقش المشاركون موضوع التسويق بواسطة المؤثرين وعبر "إنستغرام" ويشارك فيها كلٌ من مديرة الحملات الرّقميّة، سوسن شاذلي، و خبيرة التجميل، هبة شحادة وهي ناشطة اجتماعية ومؤثرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، و المصوّر الفوتوغرافيّ والمهندس المعماريّ، رامي حاج، وهو مؤثر من خلال صفحته على "إنستغرام"، والمؤثرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رباب قربي، وهي أخصّائيّة في مجال الوالديّة والعائلة والجنسانية، و مدرب اليوجا والمؤثر في مجال الصحة واليوجا، إدي ضو، ويدير الجلسة الإعلامي مصطفى قبلاوي.

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كذلك، سيتحدث خلال الجلسة، جاد قعدان عن الجانب السيكولوجي في موضوع تأثير اللغة والتسويق، سيتحدث مدير شركة "تالينتيم"، فادي العبرة، عن مستقبل سوق العمل في مجال عالم التسويق الرقمي خلال الخمس سنين القادمة.

وتنظّم كلية "وصول-أكاديميّة الديجيتال" المتخصّصة في مجال التسويق الرقمي، هذا المؤتمر لكي توفّر لأصحاب المصالح التجاريّة والمهتمين في مجال التسويق الرّقمي آفاقًا جديدة حول كلّ مستجدات وأساليب وإستراتيجيات التسويق الإبداعية والتقنيّة عالميًّا ومحليًّا. حيث تعتبر الكلية هذا المؤتمر فرصة للتعلم عن مجال التسويق الإلكترونيّ من منظور مهني يتلاءم مع ثقافة مصالحنا وثقافة جمهورنا من حيث اللغة والأسلوب والقدرات التكنولوجية، حيث سيضع هذا المؤتمر عالم التسويق المعاصر بين يدي الحضور وسيمنح مجموعة مفاتيح لأبواب النجاح المهني والمالي في عالم الإنترنت.

وأكّد المؤسس المشارك لكلّيّة "وصول أكاديمية الديجيتال"، نديم ناشف، أنّ هذا المؤتمر "يُعَدّ الأول من نوعه في المجتمع العربي ونسعى لتحويله إلى تقليد سنوي نطرح به أهم التجديدات والمعلومات في التسويق الرقمي، ونخلق مساحة للتفاعل والتشبيك بين المسوقين وأصحاب الشركات المحلية من جهة، وبين شركات الإنترنت العملاقة من جهة أخرى، ولأول مرة من منظور احتياجات مجتمعنا واقتصاده المحلي. ويأتي كل ذلك كجزء من رؤية كلية ‘وصول‘ في تطوير وبناء قدرات محلية في عالم الديجيتال".

يذكر أنّ كلية "وصول- أكاديمية الديجيتال"، تأسّست في نهاية العام 2018 في مدينة حيفا، وهي كليّة متخصّصة في مجال التسويق الرقمي، أقيمت من أجل إتاحة تأهيل احترافيّ باللّغة العربيّة في المهن والمعرفة الرّقميّة، بتوجّه عمليّ ودائم التحديث بالمستجدات والتطورات التقنيّة والمهنيّة، وملائم ثقافيًا واجتماعيًا للمجتمع العربيّ. وتقدم وصول عدد من الدورات بينها دورات تدريبي في التسويق الرّقمي، وبناء المواقع، والتّصميم، والتّجارة الإلكترونية على منصات مثل "إيباي" و"أمازون".