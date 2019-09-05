القدس - بواسطة محمد عز العرب - برزت أسماء لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بكثرة على قائمة المرشحين لدخول التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لعام 2019 ويأتي ذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وأعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اليوم، الخميس، عن قائمة تضم 55 لاعبا من بينهم 21 ينتمون لأندية إنجليزية لتنتهي سيطرة الدوري الإسباني.
وتشمل القائمة سبعة لاعبين من ليفربول الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا بينما تصدر ريال مدريد القائمة على مستوى الأندية ولديه 11 لاعبا مرشحا ويليه غريمه برشلونة بتسعة مرشحين.
ودخل القائمة لأول مرة رباعي ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وروبرتو فيرمينو وأليسون بيكر.
وبعد موسم آخر مميز مع توتنهام هوتسبير أصبح سون هيونغ مين مهاجم كوريا الجنوبية أولا لاعب آسيوي يدخل القائمة وكذلك زميله كريستيان إريكسن ليصبح أول دنمركي ينضم للمرشحين.
وسيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية (11 لاعبا) في حفل جوائز الأفضل للفيفا في ميلانو يوم 23 سبتمبر أيلول الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر هيمنة إنجليزية على قائمة المرشحين على التشكيلة الأفضل عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.