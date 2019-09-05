اعتقال منتسب مطلوب في الديوانية

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال منتسب مطلوب وفق المادة 431 عقوبات في الديوانية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء حسين عبدالهادي محبوبه وباشراف ومتابعة من قبل مدير الشؤون الداخلية في الديوانية العقيد عماد حسن الشمري، ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تم تنفيذ امر القبض والتحري بحق متهم منتسب منسوب الى قيادة فرقة الرد السريع وفق المادة (٤٣١) عقوبات".
وأضاف البيان أنه "تم تسليمه الى جهة الطلب بموجب وصل أستلام اصولي".
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