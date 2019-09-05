محافظ نينوى: لن تكون هناك عودة اجبارية للنازحين وسيتم دمج العديد من المخيمات

وقال المرعيد خلال لقائه بوفد ضم ممثلي منظمات اممية وانسانية، نشره مكتبه الاعلامي وتلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عودة النازحين الى مناطقهم في جميع مدن المحافظة هي طوعية بعد توفير بيئة امنة لهم في جميع المجالات"، مشيرا الى ان "عملية نقل نازحي بقية المحافظات من المخيمات الواقعة في المحافظة جرى بعد التنسيق مع المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية الانسانية".ولفت المرعيد الى ان "هناك خطة لدمج العديد من المخيمات بعد عودة الكثير من نازحي المحافظة الى مدنهم ونقل نازحي المحافظات الاخرى اليها وهذا ما تسبب في وجود اعداد قليلة من النازحين في عدد من المخيمات"، منوها الى ان "عملية اعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية في مدن المحافظة لن تتم الا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بما فيها المنظمات الانسانية الدولية مثل (الهجرة الدولية) وغيرها من المنظمات العاملة في المحافظة".وثمن المحافظ دور المنظمات الانسانية العاملة في نينوى على "ما قدمته خلال المراحل السابقة من خدمات اسهمت في اعادة الاستقرار الى المحافظة وتعزيز التعايش السلمي فيها".

بدوره اكد ممثل المنظمات الدولية العاملة في المحافظة ان "هناك خطة لدمج العديد من المخيمات نتيجة تناقص اعداد القاطنين فيها بعد اجراء عمليات احصاء بهذا الصدد وهذا ما سيوفر الكثير من الامكانيات التي يمكن استثمارها في جوانب خدمية اخرى داخل المحافظة".

