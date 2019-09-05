اكد محافظ نينوى منصور المرعيد، الخميس، عزم المحافظة على انهاء ملف النزوح خلال المرحلة المقبلة عبر تأمين متطلبات ذلك من خلال توفير كافة المستلزمات التي تضمن لنازحي المحافظة الحياة الكريمة في مناطقهم الاصلية ومعالجة كافة العقبات التي تعترض عودتهم في الجوانب الامنية والخدمية والاقتصادية.
ولفت المرعيد الى ان "هناك خطة لدمج العديد من المخيمات بعد عودة الكثير من نازحي المحافظة الى مدنهم ونقل نازحي المحافظات الاخرى اليها وهذا ما تسبب في وجود اعداد قليلة من النازحين في عدد من المخيمات"، منوها الى ان "عملية اعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية في مدن المحافظة لن تتم الا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بما فيها المنظمات الانسانية الدولية مثل (الهجرة الدولية) وغيرها من المنظمات العاملة في المحافظة".
وثمن المحافظ دور المنظمات الانسانية العاملة في نينوى على "ما قدمته خلال المراحل السابقة من خدمات اسهمت في اعادة الاستقرار الى المحافظة وتعزيز التعايش السلمي فيها".
بدوره اكد ممثل المنظمات الدولية العاملة في المحافظة ان "هناك خطة لدمج العديد من المخيمات نتيجة تناقص اعداد القاطنين فيها بعد اجراء عمليات احصاء بهذا الصدد وهذا ما سيوفر الكثير من الامكانيات التي يمكن استثمارها في جوانب خدمية اخرى داخل المحافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ نينوى: لن تكون هناك عودة اجبارية للنازحين وسيتم دمج العديد من المخيمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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