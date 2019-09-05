حريق كبير يطال ميناء حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حريقا كبيرا اندلع، بعد ظهر اليوم الخميس، في ميناء حيفا، داخل مخزن يضم 80 طنا من النفط. وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فرق الإطفاء من حيفا ومناطق أخرى هرعت إلى موقع الحادث، وأغلقت بعض الطرق المحيطة بالميناء. وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن الحريق أدى إلى وقف حركة السفن من وإلى الميناء، مؤكدة أن رجلي إطفاء على الأقل، تعرضا لإصابات خفيفة.

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