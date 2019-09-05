أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، حرص الحكومة والوزارة على توفير الظروف المناسبة لعمل الشركات العالمية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية. وقال الغضبان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه وخلال جولة تفقدية لحقول غرب القرنة /1 ، وغرب القرنة /2 في محافظة البصرة، "نشيد بالجهد الوطني وقدرته على أدارة الحقول والمنشآت النفطية بكفاءة عالية"، مبينا أن "الوزارة تعمل على زيادة المحتوى الوطني لاكتساب الخبرة الكافية من خلال زجهم في العمل الميداني والدورات المتخصصة".



وأضاف الغضبان، "لقد اثبتت الاحداث والتحديات والظروف المختلفة المسؤولية المهنية والوطنية التي يتمتع بها المهندسين والفنيين والعاملين في القطاع النفطي"، مؤكدا "حرص الحكومة والوزارة الى توفير الظروف المناسبة لعمل الشركات العالمية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في الصناعة النفطية، فضلاً عن مواكبة التقدم التكنولوجي لتطوير المنشآت الوطنية وفق أحدث المواصفات العالمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغضبان: الحكومة حريصة على توفير الظروف المناسبة لتشجيع الاستثمارات الاجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.