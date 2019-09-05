بريطانيا وإسرائيل تطالبان بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

طالب رئيسا الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار.

والتقى جونسون ونتنياهو، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن؛ لبحث طرق ممارسة مزيد من "الضغط" على إيران غداة إعلانها عن تقليص جديد في التزاماتها النووية.

وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، بزيادة بلاده عملية تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في 2015، مضيفا:"أن الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتنا النووية تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي".

وأكد دون الخوض في تفاصيل: "خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة".

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ويلزم الاتفاق النووي المبرم بين طهران ودول 5+1 في فيينا يونيو/حزيران عام 2015، إيران بالحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات وتصنيع الأسلحة النووية في غضون مدة تصل لنحو 15 عاما، فضلا عن خفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.

وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الالتزام بقيود على برنامجها النووي في مقابل الوصول لشبكة التجارة الدولية.

ووصف ترامب حينها الاتفاق النووي الإيراني بالكارثي والسيئ، حيث أعاد فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران بهدف تغيير سياستها العدائية إقليميا ودوليا.

وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق أفضل وأكثر شمولا مع إيران عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة معها، في حين عبّر الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية، عن رضاه إزاء مساعي ماكرون لخفض التوتر مؤخرا.