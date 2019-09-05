بعد استهداف مخازن الصواريخ الإيرانية بالعراق.. ميليشيا الحشد الشعبي تعلن تشكيل قوة جوية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران، تشكيل قوة جوية، بعد إصدارها أمر إداري، اليوم الخميس، بتكليف صلاح مهدي حنتوش، بإدارة مديرية القوة الجوية.

صدر الأمر من مكتب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، المعروف باسم أبو المهدي المهندس.

يشار إلى أن مواقع عديدة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي تعرضت لـ3 غارات جوية بطائرات مسيرة، أغسطس الماضي، استهدفت مخازن الأسلحة والصواريخ الإيرانية بمحافظتي صلاح الدين والأنبار العراقية.