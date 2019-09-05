الان تتابع بعد استهداف مخازن الصواريخ الإيرانية بالعراق.. ميليشيا الحشد الشعبي تعلن تشكيل قوة جوية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران، تشكيل قوة جوية، بعد إصدارها أمر إداري، اليوم الخميس، بتكليف صلاح مهدي حنتوش، بإدارة مديرية القوة الجوية.
صدر الأمر من مكتب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، المعروف باسم أبو المهدي المهندس.
يشار إلى أن مواقع عديدة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي تعرضت لـ3 غارات جوية بطائرات مسيرة، أغسطس الماضي، استهدفت مخازن الأسلحة والصواريخ الإيرانية بمحافظتي صلاح الدين والأنبار العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استهداف مخازن الصواريخ الإيرانية بالعراق.. ميليشيا الحشد الشعبي تعلن تشكيل قوة جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.