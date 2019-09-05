شكرا لقرائتكم السودان ينتظر ولادة حكومة.. والسيادي يعتمد 19 وزيراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق شمس الدين كباشي، الخميس، في تصريح لـ"العربية"، إن المجلس اعتمد 19 وزيراً من أصل 20.
وأوضح أن مجلس السيادة اعتمد 20 وزارة و6 وزراء دولة، مضيفاً أنه تم اعتماد مدني عباس مدني لوزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن "قوى الحرية والتغيير لديها تحفظات على وزير الثروة الحيوانية، وسيجتمعون لمناقشة ذلك مع رئيس الوزراء (المكلف عبدالله حمدوك)، ونحن رأينا أن لا يتم تأخير إعلان الحكومة".
وذكر كباشي أن مراسيم دستورية صدرت باعتماد الأسماء.
ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر صحافي في الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن ولادة حكومة جديدة في السودان برئاسة حمدوك.
كما يُتوقع أن يلقي رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان كلمة في الكلية الحربية في الخرطوم.
وكان القيادي بـ"الحرية والتغيير" نور الدين صلاح الدين كشف أنه تم التوافق على الوزارات الثلاث التي كانت متبقية في تشكيل الحكومة السودانية.
وستشمل المشاورات الجارية منذ أيام لتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما أعلن حمدوك، أسماء عدد من النساء لتولي حقائب وزارية.
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