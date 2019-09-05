شكرا لقرائتكم نجل السبسي يتغيب عن أربعينية والده: أنا مستهدف من الشاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، حافظ قايد السبسي، أنه سيتغيب عن موكب أربعينية والده التي تنتظم مساء اليوم الخميس، بسبب مخاوف من "توظيف رئيس الحكومة والمرشح الرئاسي يوسف الشاهد أجهزة الدولة لتصفيته وتصفية حزب نداء تونس أو الاستيلاء عليه"، حسب تعبير السبسي.

وغادر رئيس اللجنة المركزية لحركة "نداء تونس" حافظ قايد السبسي تونس منذ أكثر من أسبوع وبات يقيم في فرنسا، بسبب خشيته من "تلفيق تهم له من قبل خصمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وملاحقته قضائياً".

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وقال نجل السبسي في تدوينة نشرها اليوم الخميس، بمناسبة موكب أربعينية والده: "أخاطبكم اليوم وأنا للأسف بعيد عن عائلتي وأمي في فترة الحزن والفراق لوالدي، وكذلك بعيد عنكم مجبراً لا مخيراً، لحماية النداء من استهدافهم خاصة بعد حملات التشويه والفتن ومحاولات الاختراق والتقسيم وتحويل نواب الكتلة والصراع على الشرعية والتشكيك فيها ثم الابتزاز، فكما تعلمون فإن وجوه النفاق والغدر قد كشّرت عن أنيابها بعد أن ذرفت دموع التماسيح على الراحل وسألت طويلاً حتى ينسى الشعب التونسي حجم ما اقترفوه من غدر ونكران جميل في حق الرئيس الباجي قائد السبسي، وهاهم الآن يستأنفون استهدافهم لسيرة الزعيم الراحل ولحزبه ولعائلته مباشرة بعد انتهاء مسرحية حزنهم عليه".

وأوضح حافظ قايد السبسي أنّه اضطر للتغيّب عن موكب الأربعينية بسبب مخاوف من أن يقوم رئيس الحكومة والمرشح الرئاسي يوسف الشاهد، الذي اتهمه بخيانة الرئيس الراحل حيّاً وميتاً، بـ"توظيف أجهزة الدولة لتصفيته وتصفية حزب نداء تونس، الذي أسّسه الراحل الباجي قايد السبسي، أو الاستيلاء عليه، بعد حملة المضايقة والتشويه التي طالته".

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتهم فيها نجل السبسي يوسف الشاهد باستهدافه باستعمال أجهزة الدولة، حيث اتهمه قبل أسبوعين بتوجيه تعليمات لقوات أمن مطار قرطاج "للتنكيل به والعبث بأغراضه، وتعمد تعريضه لإجراءات تفتيش استثنائية لا تليق بمواطن"، غير أنّ الاتهامات ينفيها دائماً الشاهد، قائلاً إنه يدفع ثمن رفضه لتدخل نجل الرئيس في التعيينات داخل أجهزة الدولة.