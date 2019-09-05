خارجية جنوب إفريقيا: أغلقنا سفارتنا بنيجيريا موقتا بعد تلقينا تهديدات

أعلن الناطق باسم وزارة خارجية جنوب إفريقيا في بريتوريا، لونغا نغيغيليلي، "أنّنا تلقّينا معلومات وتهديدات من نيجيريين، وقرّرنا أن نغلق موقتًا سفارة جنوب إفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاغوس".
وأتت التهديدات بعمليّات انتقاميّة، ردًّا على أعمال العنف الّتي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة في جنوب إفريقيا.
وكانت قد شهدت جوهانسبرغ أكبر مدينة في جنوب إفريقيا، ثلاثة أيام من أعمال شغب ضدّ أجانب خلّفت خمسة قتلى، قبل عودة الهدوء إليها يوم أمس الأربعاء. وأثارت أعمال العنف هذه غضبًا وقلقًا في القارة الإفريقية.
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