الداخلية المصرية أعلنت مقتل 6 من "العناصر الإرهابية" في الصحراء الغربية

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​، أنّه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية (الصحراء الغربية)، واتّخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم، بعيدًا عن الرصد الأمني ومنطلقاً لتنفيذ عمليّاتهم العدائيّة".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّت ​مداهمة​ المنطقة المذكورة، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع ​القوات المصرية​، ما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأدّى ذلك إلى مقتل 6 من العناصر".

وتشنّ السلطات منذ شباط عام 2018، عمليّة واسعة النطاق "ل​مكافحة الإرهاب​" خصوصًا في ​شمال سيناء​، المنطقة الّتي شهدت نشاطًا مكثّفًا من مجموعات متطرفة ومسلّحة على مدار السنوات الست الماضية، بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق ​محمد مرسي​ في عام 2013.