"حلف شمال الأطلسي": مقتل جندي أميركي في تفجير بالعاصمة الأفغانبة كابول

أعلن "حلف شمال الأطلسي" (الناتو)، "مقتل جندي أميركي في تفجير بالعاصمة الأفغانية كابول".
وكان قد قُتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخّخة نفّذته "حركة طالبان" في كابول، في هجوم جديد استهدف العاصمة الأفغانية بينما تُجري الولايات المتحدة و"طالبان" محادثات للتوصّل إلى اتفاق يتيح سحب القوات الأميركية من هذا البلد.
ووقع الانفجار في حي شاش داراك، حيث تتواجد العديد من المجمعات المهمّة، بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.
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