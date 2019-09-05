يعقوبيان: قانون الوصول إلى المعلومات أساسي في مكافحة الفساد

لفتت النائبة ​بولا يعقوبيان​، إلى "أنّني حاولت استخدام قانون الوصول إلى المعلومات أكثر من مرّة، واستنادًا إليه زوّدني "​مجلس الإنماء والإعمار​" في المرّة الأولى بعقود متعهّدي طمر ​النفايات​".

وأوضحت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني عندما طالبت بدراسة "ايجيس" حول الأثر البيئي للمحارق، رفض المجلس نفسه تسليمي الدراسة، متحجّجًا بحجج واهية"، مشدّدةً على أنّ "هذا القانون أساسي في ​مكافحة الفساد​".