واشنطن عرضت ملايين الدولارات لقبطان ناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية

دبي - بواسطة محمد فارس في خضم مساعيها لممارسة اقصى الضغوط على إيران، لا تترك الإدارة الأمريكية سبيلا إلا وسلكته، فقد عرض مسؤول أمريكي رفيع المستوى شخصيا ملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الإيرانية ليتوجه لميناء يمكن فيه احتجازها. © AFP/Getty Images/J. Bugeja Provided by Deutsche Welle

عرض مسؤول أميركي رفيع المستوى شخصياً عدة ملايين من الدولارات على القبطان الهندي لناقلة نفط إيرانية يشتبه في أنّها متوجّهة إلى سوريا، وفق ما أكّدت وزارة الخارجية الأميركية الليلة الماضية. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق، قد ذكرت أنّ المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأميركية، براين هوك، بعث برسائل الكترونية إلى القبطان أخيليش كومار تتضمن "أنباء طيبة" عرض فيها ملايين الدولارات على كومار تمكّنه من العيش برفاهية في حال أبحر بسفينته "أدريان داريا 1" الى بلد يمكن فيه احتجاز الناقلة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية "لقد اطّلعنا على مقال "فايننشال تايمز" ويمكن تأكيد أنّ التفاصيل دقيقة". وأضافت "لقد أجرينا اتصالات مكثفة مع أكثر من قبطان سفينة وشركات شحن نحذرهم فيها من عواقب تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية"، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.

واحتجزت "أدريان داريا 1" لمدة ستة أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانية للاشتباه في نقلها النفط من إيران إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد. ولاحقاً أطلقت سلطات جبل طارق في 18 آب/أغسطس سراح الناقلة التي كانت تحمل سابقا اسم "غريس 1" بعد تلقيها تأكيدات مكتوبة بأن السفينة لن تتوجه إلى بلدان خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من مبادرة هوك، في إشارة إلى مقالة فايننشال تايمز. وكتب على تويتر "بعد فشلها في القرصنة، تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز المباشر: سلّمونا نفط إيران وتلقّوا عدة ملايين من الدولارات أو عرّضوا أنفسكم لعقوبات".

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وردّت مورغان أورتيغاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مستخدمة نفس كلمات ظريف ومتّهمة إيران ايضاً بـ"الابتزاز المباشر" بمطالبتها بالحصول على 15 مليار دولار من الدول الأوروبية الكبرى تُستردّ من مبيعات النفط الايراني المستقبلية.

وتقول إيران إنه إذا حصلت على خط الائتمان فسوف تعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت السلطات الأميركية إن كومار (43 عاما) تولى قيادة الناقلة في جبل طارق. وبعد عدم تجاوبه مع العرض الأميركي، فرضت وزارة الخزانة الجمعة عقوبات على الناقلة وعلى كومار نفسه.

ح.ع.ح/و.ب(أ.ف.ب)