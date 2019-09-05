شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. الجماعة تقتل الرجل الثانى فى التنظيم الخاص عام 1953 والان مع تفاصيل الخبر
ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، الصراع الذى شهده التنظيم الخاص بالجماعة فى نهاية عام 1953 عندما أقدم عبد الرحمن السندى مسؤول التنظيم السرى للجماعة على قتل الرجل الثانى فى هذا التنظيم وهو سيد فايز.
الواقعة شهدها يوم 20 نوفمبر 1953 ، عندما أرسل عبد الرحمن فايز علبة حلويات إلى الرجل الثانى فى التنظيم الخاص سيد فايز، وكان ذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوى، ليفتحها سيد فايز ولكن لم يكن بها حلويات ولكن كان بها متفجرات التى انفجرت فى وجهه فقتلته وعدد من أفراد عائله.
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