شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الكريم زكريا يطالب باستغلال الوحدات السكنية المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الكريم زكريا، إن ملف الشقق المغلقة من القضايا التى سيلقى الضوء عليها خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك فى إطار وضع تشريع يسمح باستغلاله هذه الوحدات فى إطار المنفعة العامة.

وأشار زكريا، إلى أنه تقدم بتعديل على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة، بشأن تحقيق أقصى منفعة من هذه الوحدات التى يتخطى عددها الـ10 مليون وحدة وفقا لأخر إحصائيات معلنة

وأوضح عضو البرلمان، أن هذه الوحدات يجب استغلالها، بالتزامن مع الجهود التى تبذلها الدولة من خلال تطوير العشوائيات، وإنشاء عدد من المدن الجديدة، والإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أنه لا يجوز فرض ضريبة او رسوم بدون قانون، ولهذا تقدم بالمقترح مستهدفا تحقيق المصلحة العامة والتصدى لأزمة السكن.

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