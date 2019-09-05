شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاقتراحات بالبرلمان: لا نتجاهل شكاوى المواطنين ونتعامل معها بجدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تتعامل بجدية مع الشكاوى والعرائض التى تقدم من المواطنين إلى المجلس، ويتم إحالتها للجنة.

وأشار "دسوقى" إلى أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يمنحان لجنة الاقتراحات والشكاوى حق مناقشة أى شكوى أو عريضة تقدم من المواطنين، وتقوم بفحصها وإرسالها للجهات المعنية فى الحكومة للرد عليها واتخاذ اللازم بشأنها.

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وأضاف وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنه لا يتم تجاهل شكاوى المواطنين، وأحيانا تعقد اللجنة جلسة استماع لمناقشة شكوى مقدمة من مواطن تتعلق بقضية أو مشكلة عامة، ويتم دعوة الأطراف المرتبطة والمعنية للرد، وتعد اللجنة تقريرها بشأنها وتعرضه على المجلس لتكليف الحكومة باتخاذ اللازم بشأنها.