شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: تأجيل التقرير السنوى عن حالة الإعلام فى مصر لمنتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأجيل إصدار التقرير السنوى له والذى يأتى تحت عنوان "حالة الإعلام فى مصر" ، لمنتصف أكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة للأمين العام الجديد للمجلس لإعداد التقرير الخاص بالأمانة .
وكان جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن التقرير السنوى للمجلس والذى يأتى تحت عنوان "حالة الإعلام فى مصر" سيتضمن بابا خاصا بوسائل التواصل الاجتماعى، مضيفا أن الباب سيتضمن استعراض لأكبر المخالفات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعى.
وأضاف جمال شوقى فى تصريحات صحفية، أن الباب الخاص بالسوشيال ميديا يتضمن دراسة عن المحتوى و حجم المخالفات و عينات عشوائية بنسب التطرف.
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