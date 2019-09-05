جبالى المراغى يدعو المجتمع المدنى لدعم المصانع المتعثرة وتوفير فرص عمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجتمع المدنى بالمساهمة فى تطوير المصانع المتعثرة وتشغيلها، لدعم الصناعة الوطنية المصرية، ودفع عجلة التنمية.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتخذت العديد من الإجراءات لدعم الصناعة وتطوير المصانع وتشغيلها وإنشاء مصانع جديدة، ولكن موارد الدولة لا تكفى خاصة أن هناك مشروعات قومية كبرى يتم تنفيذها، وهناك مشكلات أخرى تحتاج لتمويل وإيجاد موارد لحلها، والمجتمع المدنى من أدواره الرئيسية دعم عملية التنمية، مما يضعه أمام مسئولية المشاركة مع الدولة فى دعم المشروعات التنموية.

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وأشار "المراغى"، إلى أن تطوير وتأهيل المصانع القديمة المتعثرة وتوفير معدات جديدة وتأهيل العاملين فيها، من شأنه أن يفتح الباب لفرص عمل عديدة للشباب.