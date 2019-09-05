​"تنمية التجارة": مخطط عام لإنشاء منطقة لوجستية بالسلوم على مساحة ألف فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، أن الجهاز وضع المخطط العام لإقامة منطقة لوجستية في مدينة السلوم بمحافظة مطروح على مساحة ألف فدان.

وأضاف عشماوي - في تصريح اليوم الخميس، على هامش افتتاح المرحلة الأولى لإنشاء أول منطقة لوجستية بالدلتا- أنه من المخطط أن تتضمن المنطقة 10مناطق لوجستية متخصصة، وذلك لإعادة إعمار ليبيا، موضحا أن الجهاز في إطار استراتيجيته لتطوير قطاع التجارة الداخلية بمصر يستهدف إنشاء 54 منطقة لوجستية في 27 محافظة، لافتا إلى أنه تم الترسية على 8 مناطق حتى الآن.

وأوضح أنه سيتم يوم الاثنين المقبل، وضح حجر الأساس لمركز تجاري بمحافظة الشرقية وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة ،كما سيتم قريبا افتتاح أول منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة، كما سيتم وضع حجر الأساس في محافظة الفيوم قريبا، منوها بأنه تم التركيز على الجانب التجاري في منطقة الدلتا والجانب اللوجستي بمنطقة بحري.

وأكد عشماوي، أنه في إطار استراتيجية الجهاز لجذب مستثمرين محليين وأجانب للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية فإن الجهاز سيشارك بمنتدى مصري إيطالي مزمع عقدة منتصف الشهر الحالي بمشاركة 200 شركة إيطالية، من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع.