القاهرة: نقل 832 أسرة من حكر السكاكيني إلى مساكن آمنة وإعادة تخطيط المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال محافظ القاهرة خالد عبد العال، إنه تم إخلاء منطقة حكر السكاكيني القديم بالكامل ونقل 832 أسرة حتى الآن إلى مساكن آمنة ومجهزة بالأثاث والأجهزة اللازمة بمشروع المحروسة (1)، وجاري استكمال أعمال التسكين لحوالي 62 أسرة باستكمال أوراقهم والإجراءات الإدارية.

وأضاف عبد العال - خلال لقائه الدوري بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشمالية في القاهرة، اليوم الخميس- انه جاري فحص التظلمات بمعرفة لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الشمالية؛ لفحص كل تظلم وتحديد مدى استحقاقه من عدمه، مؤكدًا أهمية التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان؛ للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والاستعانة بأرائهم.

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وأوضح المحافظ أن منطقة الحكر القديم والبالغ مساحتها حوالي 7 أفدنة سيتم إعادة تخطيطها بمعرفة عدد من الخبراء بالهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ لاستغلالها الاستغلال الأمثل لتوفير احتياجات المنطقة من مدارس وحدائق وأماكن انتظار وأنشطة تجارية من أجل الارتقاء بالمنطقة وحي الشرابية بالكامل.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق مع مديرية الأمن على بدء العمل في إزالة ونقل سكان منطقة حكر السكاكيني الجديد والانتهاء من إخلائه خلال الأيام القادمة، وبذلك تكون المحافظة انتهت من القضاء على بؤرتين عشوائيتين بحي الشرابية بخلاف ما يتم من إزالات أخرى بأحياء القاهرة المختلفة.

ووجه - خلال اللقاء - المهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق بالقاهرة بالبدء في أعمال تطوير محور شرق السكة الحديد ومزلقان أبو وافية، وكذلك محور ترعة الإسماعيلية فور الانتهاء من أعمال تحويل شبكة الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية، ورفع كفاءة كباري السيارات الواقعة بنطاق حي الزيتون من أعمال رصف وإصلاح الفواصل والأسوار وإعادة طلائها مع رفع كفاءة الإنارة بها .. مطالبًا أيضًا بإعادة تطوير سوق الأميرية وإعادة هيكلته وتنظيمه وتطوير المنطقة المحيطة به.