الجريدة الرسمية تنشر لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للأعلى للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 196 "تابع" الصادر في 4 سبتمبر 2019، القرار رقم 61 لسنة 2019، بإصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وإلى نص القرار:

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